Доживотен затвор за убийство с гира и разлчленяване на труп

Половин милион лева кръвнина

Вълчинов убил приятел заради заем от 2000 лева

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов, който преди две години уби 41-годишния Кристиян Пеев след осем удара в главата с чугунена гира, след което разчлени тялото му.

Убийството бе извършено в апартамент на Вълчинов в центъра на София на 8 август 2023 г. Според обвинителния акт Вълчинов и Пеев били приятели. Убиецът и жертвата се канели да завъртят бизнес с криптовалута, но условието било Веско да върне 2000 лв., които дължал на Кристиян.

Вълчинов го викнал в дома си под предлог, че е събрал нужната сума. Тогава извадил метална гира и започнал да го удря с нея. После разчленил тялото на приятеля си в банята, а части от него почнал да изхвърля в различни части на София. Повикал и друг познат за помощ.

Според съда осемте удара с чугунената гира в областта на главата на жертвата със значителна сила и бруталност, сочат за проявени изключителна ярост и ожесточение. Затова съдът приема, че убийството е извършено с особена жестокост, но оправдава Вълчинов за това, че убийството е извършено предумишлено и по особено мъчителен за жертвата начин.

Части от тялото на 41-годишния Пеев бяха открити седмица по-късно в канализация, в контейнери за боклук в София и заровени на Витоша.

След ареста на Вълчинов, той се призна за виновен, но твърдеше, че е действал при самозащита.

Съдът осъди Вълчинов да плати и 500 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди на майката на Пеев. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Софийски апелативен съд.

Бившият барман Вълчинов два пъти се е сблъсквал с правосъдието през годините. През 2000 г. е получил присъда за присвояване на чужда вещ, а през 2013 - за телесна повреда. Той обаче вече бил реабилитиран.