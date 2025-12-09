Доживотен затвор за убийство с гира и разлчленяване на труп

Автор: Труд news
Крими и право
Веско и Кристиян били близки приятели, а познанството им завърши със смърт.

Половин милион лева кръвнина

Вълчинов убил приятел заради заем от 2000 лева

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов, който преди две години уби 41-годишния Кристиян Пеев след осем удара в главата с чугунена гира, след което разчлени тялото му.

Убийството бе извършено в апартамент на Вълчинов в центъра на София на 8 август 2023 г. Според обвинителния акт Вълчинов и Пеев били приятели. Убиецът и жертвата се канели да завъртят бизнес с криптовалута, но условието било Веско да върне 2000 лв., които дължал на Кристиян.

Вълчинов го викнал в дома си под предлог, че е събрал нужната сума. Тогава извадил метална гира и започнал да го удря с нея. После разчленил тялото на приятеля си в банята, а части от него почнал да изхвърля в различни части на София. Повикал и друг познат за помощ.

Според съда осемте удара с чугунената гира в областта на главата на жертвата със значителна сила и бруталност, сочат за проявени изключителна ярост и ожесточение. Затова съдът приема, че убийството е извършено с особена жестокост, но оправдава Вълчинов за това, че убийството е извършено предумишлено и по особено мъчителен за жертвата начин.

Части от тялото на 41-годишния Пеев бяха открити седмица по-късно в канализация, в контейнери за боклук в София и заровени на Витоша.

След ареста на Вълчинов, той се призна за виновен, но твърдеше, че е действал при самозащита.
Съдът осъди Вълчинов да плати и 500 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди на майката на Пеев. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Софийски апелативен съд.
Бившият барман Вълчинов два пъти се е сблъсквал с правосъдието през годините. През 2000 г. е получил присъда за присвояване на чужда вещ, а през 2013 - за телесна повреда. Той обаче вече бил реабилитиран.

Още от (Крими и право)

Най-четени

Мнения