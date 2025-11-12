Доналд Тръмп поиска Нетаняху да бъде помилван от Израел

Президентът на Израел, Ицхак Херцог, обяви, че е получил писмо от американския президент Доналд Тръмп, в което той настоява за помилване на премиера Бенямин Нетаняху. Нетаняху е подсъдим по три отделни дела за корупция, като самият той многократно е отричал да е извършил нарушения. Привържениците му определят процесите като политически мотивирани.

В писмото си Тръмп подчертава историческия момент на мир, постигнат наскоро в региона, и призовава Херцог да помилва Нетаняху, определяйки го като „внушителен и решителен военновременен премиер“. Той допълва, че въпреки уважението си към независимостта на израелската съдебна система, вярва, че делата срещу Нетаняху са „политически и неоправдани“.

Сред обвиненията срещу премиера е получаване на луксозни стоки – пури, бижута и шампанско на стойност 260 000 долара в замяна на политически услуги, както и опити за осигуряване на по-благоприятно медийно отразяване от две израелски медии.