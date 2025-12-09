Дори ако бие Гасиев, Кобрата пак ще трябва да излезе срещу Итаума

Кубрат Пулев не се е отървал от задължението да се бие с Моузес Итаума в защита на „обикновената“ титла на Световната боксова асоциация (WBA). Българинът получи разрешение да направи доброволна защита срещу Мурат Гасиев (Русия) в петък в Дубай, което ще се превърне в главния мач на мащабно шоу, организирано от Международната боксова федерация (ИБА). След това обаче Кобрата ще трябва да даде бой и на 20-годишния британец, който бе определен за негов съперник, след като предишният претендент Майкъл Хънтър се отказа, за да се бие в друг мач. Така родният ас в тежката категория на профи бокса едва ли скоро ще се дореди да предизвика „супершампиона“ Олександър Усик, каквото право му дава „обикновеният“ пояс.

Казусът се превърна в голяма тема в британските медии, след като Кобрата спечели делото в Спортния арбитраж в Лозана, позволяващо му да направи доброволна защита срещу Гасиев. Влиятелният промоутър Франк Уорън, който организираше мачовете на Тайсън Фюри, се е заел с кариерата на Итаума и изрази недоволство от решението на WBA. Островът е без шампион при най-тежките, сред като Усик детронира Антъни Джошуа, а оттогава Тайсън Фюри и Даниел Дюбоа не успяха да върнат британския бокс на върха. Така се стигна дотам, че украинецът трябваше да върне един от поясите, който стана притежание на Дюбоа.

Самият Пулев в момента гледа само към боя в петък.

„Уважавам Мурат Гасиев, той е силен и опасен съперник – заяви Кобрата. - Но аз към готов, фокусиран и искам да предложа на зрителите голям мач“.