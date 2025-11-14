Евролигата може да остане в България и след началото на декември, ако от турнира не разрешат на Апоел (Тел Авив) да се завърне в Израел. Преди месец от клуба обявиха, че ще се завърнат в родината си през идния месец, но все още не е насрочена среща на ръководството на най-силния клубен турнир на Стария континент, на която да бъде утвърдено решението.

Така в програмата на Евролигата Апоел остава у нас и след домакинството срещу Реал (Мадрид) в Ботевград на 25 ноември. Така в програмата на редовния сезон предстоящият мач с френския АСВЕЛ също е в „Арена Ботевград“, а на 16 декември в столичната „Арена 8888“ трябва да пристигне Цървена звезда.

Тъкмо двата тима са начело в класирането в момента с по 8 победи и 3 загуби. Апоел загуби с 68:74 гостуването на актуалния шампион Фенербахче. Мачът бе в Мюнхен, след като турските отбори отказаха да приемат израелски съперници в собствените си зали. Илайджа Брайънт, който бе избран да играч ?1 на 10-ия кръг по-рано през седмицата, отново бе най-резултатен за Апоел с 19 точки, но това не беше достатъчно за трета поредна победа на тима.

А сръбският гранд надигра Монако с 91:79 с „дабъл-дабъл“ на американеца с български паспорт Коди Милър-Макинтайър – 12 точки и 10 борби.

„Ако продължим да играем по този начин, тогава можем да станем шампиони“, заяви окураженият треньор на Звезда Саша Обрадович.

Тази вечер Олимпиакос с Александър Везенков гостува на италианския Олимпия (Милано) в опит също да направи баланса си 8-3 и да се изравни с лидерите.