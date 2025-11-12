Единодушно: ВСС освободи Даниела Талева като прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно освободи Даниела Талева от длъжността прокурор, разследващ главния прокурор. Решението бе взето на заседание на кадровиците с 7 гласа „за“ и без дебат.

Все още не е уточнена точната дата на освобождаването на Талева като ad hoc прокурор. Нейният двугодишен мандат по специалния механизъм за разследване на главния прокурор изтича в началото на декември.

Талева бе първата съдия, назначена на тази позиция след въвеждането на специалния механизъм и зае длъжността на 7 декември 2023 г. След освобождаването си тя ще се върне на старата си позиция като съдия в Софийския градски съд. На нейно място ще бъде избран друг магистрат на случаен принцип.