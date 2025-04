Експлозия в руски оръжеен завод: Украйна потвърди, че е атакувала фабриката в Муром с дронове

Украинската служба за сигурност СБУ е отговорна за атака с дрон срещу руска фабрика за отбрана, заяви служител на СБУ пред Reuters в сряда.

Според него атаката е била насочена към завода в Муром, който се намира на 300 километра източно от Москва и е в списъка със санкции на Европейския съюз заради производство на компоненти за военни боеприпаси. Източник от СБУ спомена, че заводът произвежда устройства за запалване на боеприпаси и компоненти за руския флот и военната авиация на страната.

Александър Авдеев, губернатор на Владимирска област в Русия, съобщи за пожар с площ от 720 квадратни метра, причинен от дрон, паднал върху предприятие в Муром, като заяви, че няма жертви, но две сгради, включително складово помещение, са били повредени при атаката.

Около 45 служители на спешна помощ са използвали 14 единици техника, за да потушат огъня, добави той, цитиран от Digi24.

