ЕК оценява въздействие от възможната продажба на собствеността на "Лукойл" в Европа

Европейската комисия е в контакт с властите в България и в останалите страни от Европейския съюз, за да оцени цялостното въздействие от предложението за продажба на собствеността на "Лукойл". Това заяви говорител на Комисията на редовната пресконференция в Брюксел в отговор на въпроси, свързани с рафинерията в Бургас.

На въпрос защо "Лукойл" досега не е включен в списъка със санкциите на ЕС, говорителят поясни, че европейските санкции се приемат въз основа на необходимостта от ограничаване на способностите на руската военна машина, както и с оглед на стратегическите интереси на Съюза. Той подчерта, че за одобряването на подобни мерки е необходимо единодушие между държавите членки.