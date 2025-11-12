Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

Още по темата: Румен Радев наложи вето на промените в закона за „Лукойл” 12.11.2025 14:25

С 12 гласа "за" и 3 "против" депутатите от енергийната комисия към парламента отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху поправките в Закона за търговията с нефтопродукти. Основният аргумент на управляващите беше свързан с нуждата от спешни мерки за гарантиране на безпроблемната работа на рафинерията в Бургас.

В началото на заседанието аргументите на президента Румен Радев бяха представени от неговия съветник по правните въпроси Иванка Иванова. По думите ѝ поправките противоречат на Конституцията, защото не гарантират права.

"Ограниченията в правата трябва да бъдат временни и предвидени в Закона. Трябва и да са пропорционални. Разширяват се безконтролно правата на особения управител, като се нанася щета върху правния мир, очаква се да има и репутационни щети за България", обясни Иванова.

От ПП-ДБ предложиха да се прецизират текстовете в Закона, за да се гарантират интересите на България. Това обаче беше отхвърлено от управляващите с аргумента, че спешно трябва да бъдат направени поправките.

"Защо наистина трябва да бързаме, нека рафинерията спре работа, нека няма горива", коментира Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица".

От "ДПС - Ново начало" обясниха, че се налага да бъде премахнат съдебният контрол, защото това би довело до обжалвания от сегашния изпълнителен директор на рафинерията.

С новите поправки в Закона за търговията с нефтопродукти се разширяват функциите на т. нар. особен управител, който ще може да продава акциите на "Лукойл Нефтохим Бургас".

Приходите от продажбата ще отиват в специална сметка, която ще бъде контролирана от министъра на финансите.