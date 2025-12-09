Ето колко ще струват в евро картите за градския транспорт в София

Картите по редовна тарифа в София са с по-изгодни цени от 1 януари 2026 г., съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

От Нова година всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента.

Ето колко ще струват картите по редовна тарифа:

Персонализирани карти

*Месечна за всички дневни линии: 50.00 лв. - 25.50 €;

*Годишна за всички линии: 365.00 лв. -185.00 €;

*Месечна за една наземна дневна линия: 23.00 лв. - 11.50 €;

*Месечна за метро: 35.00 лв. - 17.50 €.

Неперсонализирани карти

*Месечна за всички дневни линии: 70.00 лв. - 35.50 €;

*Годишна за всички линии: 600.00 лв. - 305.00 €;

*Месечна за една наземна дневна линия: 28.00 лв. - 14.00 €;

*Месечна за метро: 42.00 лв. - 21.00 €.