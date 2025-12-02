Желязков: Подкрепям протеста, беше човешки, не политически (НА ЖИВО)

Премиерът обяви, че управляващите нямат право да абдикират в най-тежкия месец, т.е. няма да подават оставка

Подкрепям протеста на младите хора, той беше човешки, социален, а не политически. Видяхме и провокации, които обаче няма общо с протеста на мирните граждани. Те чупеха и рушаха инфраструктурата, искаха да влязат в парламента, нападаха полицията, искаха да окървавят шествието.

Това заяви премиерът Росен Желязков в свое изявление, което тече и в момента.

"Декември ще бъде най-трудният месец. Нямаме право да абдикираме, въпреки, че признаваме грешката с бюджета", коментира още Желязков, с което на практика стана ясно, че правителството няма намерение да подава оставка, каквато по-рано днес, 2 декември, бе поискана от Асен Василев и "Промяната".