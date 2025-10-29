Жена, изоставена от круизен кораб на остров в Големия бариерен риф, е намерена мъртва

Coral Adventurer може да побере до 120 гости и 46 членове на екипажа

Австралийските власти водят разследване по случай, в който 80-годишна жена, забравена от круизен кораб на остров от Големия бариерен риф, е намерена мъртва, съобщава Би Би Си.

Жената е била на поход на остров Лизард, на 250 км (155 мили) северно от Кернс, с други пътници от круизния кораб „Корал Адвенчър” в събота, но се смята, че се е отделила от групата, за да си почине.

Корабът е напуснал острова около залез слънце, но се е върнал няколко часа по-късно, след като екипажът е разбрал, че жената липсва. В резултат на мащабна операция по издирване тялото на жената е било намерено в неделя сутринта.

Австралийската морска служба за безопасност (AMSA) заяви, че разследва случая и ще се срещне с екипажа на кораба, когато той акостира в Дарвин по-късно тази седмица.

Говорител на AMSA заяви, че е бил уведомен за изчезналата жена около 21:00 местно време в събота (05:00 GMT в петък) от капитана на кораба.

Изпълнителният директор на Coral Expeditions Марк Фифилд заяви, че персоналът е се е свързал с семейството на жената и им е предложил подкрепа за „трагичната смърт“.

„Докато разследването на инцидента продължава, ние съжаляваме дълбоко за случилото се и предлагаме пълната си подкрепа на семейството на жената“, заяви Фифилд.

Според Courier Mail възрастната австралийка се е присъединила към групова екскурзия до най-високия връх на острова, Cook's Look, преди да реши, че има нужда от почивка.

Трейси Айрис е плавала в близост до острова миналия уикенд и е разказала на Australian Broadcasting Corporation (ABC), че е видяла хеликоптер, който с прожектор е претърсвал пешеходната пътека на острова около полунощ в събота.

Тя каза, че около седем души с фенери са отишли на острова, за да търсят, но операцията е била прекратена около 03:00 местно време, а хеликоптерът се е върнал в неделя сутринта, когато е било намерено тялото.

Айрис каза, че инцидентът е бил очевидно травматичен за екипажа и пътниците.

Според уебсайта на компанията, Coral Adventurer може да побере до 120 гости и 46 членове на екипажа. Той е специално построен, за да достига до отдалечени райони на австралийското крайбрежие, и е оборудван с „тендери“ – малки лодки, използвани за превоз на пътници на еднодневни екскурзии.

Полицията в Куинсланд заяви, че ще бъде изготвен доклад за съдебния лекар относно „внезапната и несъмнена смърт“ на жената.