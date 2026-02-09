Жените взимат  с 22 на сто по-ниски пенсии от мъжете

Много майки намаляват работното си време, за да се грижат за децата си, което води до по-ниско заплащане

Има разлики в половите стереотипи

Частните фондове задълбочават различията

Евронюз

Има съществена разлика в заплащането между половете в цяла Европа. В Европейския съюз (ЕС) жените получават с 12% по-малко от мъжете, според данни на Евростат, което означава, че те взимат по 88 евро на всеки 100 евро, получавани от мъжете.

Разликата е още по-голяма, когато става въпрос за пенсиите, пише Евронюз. Средно за 27 разглеждани държави от Европа пенсиите на жените са с 22% по-ниски от тези на мъжете. Това означава, че средно жените получават от пенсии само 78 евро на всеки 100 евро, получавани от мъжете.

Разликата в пенсиите между половете варира от около 6% в Естония до 37% във Великобритания, показват данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Разликата надхвърля 30% в редица държави. Освен Великобритания, това са Нидерландия, Австрия, Люксембург, Белгия, Швейцария и Ирландия. Най-малките различия са в Естония, Исландия, Словакия, Чехия, Словения и Дания - всички с разлика до 10%.

“Разликата в пенсиите между половете до голяма степен е и “майчинска пенсионна пропаст”, тъй като започва да се отваря, когато жените създадат семейство”, казва проф. Александра Нийсен-Руенци от Манхаймския университет. Тя отбелязва, че много жени намаляват работното си време, за да се грижат за децата си, което води до по-ниско заплащане при работа на непълен работен ден.

“Майчинството и намаленото работно време понижават както текущите доходи, така и бъдещите пенсионни права. Те водят и до по-ниски доходи през целия трудов живот и по-кратка кариера, което оставя жените с по-малко разполагаем доход за инвестиции в частни пенсии”, допълва тя.

Нийсен-Руенци подчертава, че разликите между държавите отразяват различията в половите стереотипи относно грижите и домакинските отговорности. Консервативни социални модели, като този в Германия, съчетават високи нива на заетост на непълен работен ден сред жените, дълги прекъсвания в кариерата и съвместно данъчно облагане на домакинствата - фактори, които засилват тази разлика.

За разлика от тях, скандинавските и някои централно- и източноевропейски държави обикновено имат значително по-малки разлики в пенсионните доходи между половете. В тези страни трудовите истории на жените на пълен работен ден по-често наподобяват тези на мъжете, детските грижи са широко достъпни, а пенсионните системи включват по-силни преразпределителни елементи или компенсации за години, посветени на грижи.

“Различията произтичат от дългосрочни неравенства, които се натрупват през целия трудов живот на жените и отразяват взаимодействието между пазара на труда, семейните политики и дизайна на пенсионните системи”, казва проф. Антонио Абатемарко от Университета в Салерно.

В много държави - особено в Южна и Източна Европа - участието на жените на пазара на труда исторически е изоставало спрямо това на мъжете и често е било в неформални сектори, където не се плащат пенсионни осигуровки. Дейности като домашните услуги остават до голяма степен неформални и преобладаващо женски, което означава, че години труд може да не се превърнат в пенсионни права.

Проблемът подчертава и отговорността по отношение на грижите за децата. В Западна Европа основният проблем са прекъсванията, свързани с майчинството и грижите. В държави като Германия или Австрия жените, завръщащи се от майчинство, често преминават към работа на непълен работен ден, което води до по-ниски осигурителни вноски и по-бавно нарастване на доходите.

Инес Гийемен, докторант в Антверпенския университет, подчертава относителната тежест на държавните спрямо работодателските пенсии в общия пенсионен доход. В държави със силни многостълбови пенсионни системи като Нидерландия по-голям дял от пенсионния доход е обвързан с предишната заетост и възнагражденията. Тъй като вноските в работодателските пенсионни схеми са силно обвързани с пола, а тези частни системи често нямат механизми за солидарност, частните пенсии задълбочават неравенствата между мъжете и жените.