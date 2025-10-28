Жените в Германия не се чувстват в безопасност на обществени места, разкри проучване

Все повече германци подкрепят политиката на Мерц за справяне с грешките в миграционната политика

Повечето жени в Германия не се чувстват в безопасност на обществени места, сочи проучване на общественото мнение на института Civey, направено по поръчка на медийната група "Функе".

Петдесет и пет процента от анкетираните жени заявяват, че не се чувстват в безопасност на никое от изброените във въпросника публични места като улици, обществен транспорт или паркове. Клубовете и гарите се оказват най-несигурните места, като само 14% от жените казват, че се чувстват в безопасност там.

Ако се включат гласовете на всички анкетирани, включително мъжете, 49% казват, че не се чувстват в безопасност на нито едно от посочените в анкетата обществени места.

Представителната извадка на мненията е събрана между 23 и 27 октомври. Интервюирани са 5000 души на възраст над 18 години.

Въпреки че последните коментари на германския канцлер Фридрих Мерц, свързващи миграцията с проблемите в градовете, предизвикват почти всекидневни реакции, повечето анкетирани (47%) оценяват коментарите на Мерц положително, а 42% имат отрицателно мнение за тях, отбелязва ДПА.

На 14 октомври Мерц заяви, че правителството му се опитва да поправи последиците от грешките в миграционната политика на своите предшественици и постига напредък, "но все още имаме този проблем с външния вид на нашите градове, разбира се, и затова федералният министър на вътрешните работи улеснява и извършва мащабни депортации".