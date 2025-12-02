Жените в София стават най-късно майки

Средната възраст за раждане на първо дете е 30,9 г.

Късното родителство в България е тенденция, а жените в София са тези, които раждат на най-голяма възраст. Областта е лидер по късно родителство в България.

По данни на НСИ за 2024 г. средната възраст за раждане на първо дете в София е 30.9 години - значително над средната за страната, която е 27.6 години.

Специалистите смятат, че през последните години тази тенденция е устойчива и води до нарастващи рискове, свързани с репродуктивното здраве и изчерпването на яйчниковия резерв.

Като положителен контрапункт следва да се отбележи, че София отчита и най-ниските нива на ранни раждания и аборти сред момичета под 20 години. Едва 5.1% от всички аборти са при млади момичета, а само 2.7% от живородените през 2024 г. са от майки под 20 години.

Въпреки че това показва добра информираност и по-висока употреба на контрацепция, експертите са на мнение, че отлагането на родителството до края на 30-те крие сериозни последствия - както медицински, така и демографски.

От Фондация “Искам бебе” са на мнение, че късното родителство се превръща в един от най-сериозните демографски и здравни проблеми в София.