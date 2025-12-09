Жесток залп срещу Салах в Ливърпул

Жесток залп от вси страни лети срещу Мохамед Салах в Ливърпул. Пътят към завръщане на голмайстора в състава изглежда вече изключен, а още след Нова година ще се търси вариант за продажба. Салах се нахвърли срещу треньора Арне Слот с интервю след 3:3 срещу Лийдс, а в замяна получи изваждане от групата за гостуването на Интер в Шампионската лига.

„Мисля, че за осем години в Ливърпул той не е спирал повече от четири пъти в микс зоната – каза легендата Джейми Карагър. - Интервюто на Мо беше лична хореография от него и мениджъра му. Искаше да навреди максимално. Салах направи подобно нещо преди 12 месеца, за да си играе с любовта на феновете. Тогава изнудваше ръководството за нов договор с по-голяма заплата. А сега чакаше лош резултат, гарниран с изравнителен гол в последната минута. Вероятно целта на Салах е Ливърпул да уволни треньора. Искам да му припомня, че преди да дойде на „Анфийлд“ бе едно момче, провалило се в Челси. Факът! И че Египет е най-успелият национален отбор в Африка, но Салах никога не е ставал шампион на Африка! Не искам да омаловажавам успехите на Мо. Той е един от най-добрите футболисти в света в последните осем години.“

На италианска земя Слот отказа да обяви дали Салах ще играе повече под негово ръководство. „Обикновено съм спокоен и умерен, но това не значи, че съм слаб човек – обясни нидерландският треньор. - Когато един футболист даде такова интервю, клубът трябва да реагира. Салах има право да говори пред медиите, каквото чувства. Но и ние имаме право да реагираме, както смятаме за правилно.“

Алисон, вратарят на Ливърпул, защити треньора в спора. „Преди Арне да дойде, всички говореха колко трудно предизвикателство е да си наследник на Юрген Клоп – рече бразилският национал. - Никой да не си мисли, че миналият сезон му е като подарък. Отношенията ми със Слот са прекрасни.“