Жесток побой в центъра на София

Нападението е извършено по хулигански подбуди

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже – на 27 и 18 години, заради брутален побой над мъж в центъра на София. Инцидентът е станал малко след полунощ на 11 ноември, пред заведение на ул. „Георги С. Раковски“.

Според разследването обвиняемите – М.Ц. и К.П., са нанесли многократни удари с юмруци и ритници по главата на жертвата, която след нападението е изгубила съзнание. Пострадалият е с установена средна телесна повреда. От прокуратурата уточняват, че нападението е извършено по хулигански подбуди.

Разследващите установили, че 27-годишният М.Ц. е проявил и допълнителна агресия, като е нападнал още двама мъже и е счупил витрина на входната врата на заведението. При опита на полицията да го задържи, той е отправил заплахи към служителите, че „ще избие тях и семействата им“. От държавното обвинение описват поведението му като „изключително цинично и дръзко“.

И двамата задържани са с предишни провинения. С постановление на наблюдаващ прокурор те са задържани за 72 часа. Софийският районен съд предстои да се произнесе по искането на прокуратурата за постоянна мярка „задържане под стража“.

От прокуратурата заявяват, че ще настояват за ефективно наказание и подчертават, че проявите на улично насилие в столицата ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона.