Живеещите под наем избягват електромобилите

Зареждането е скъпо на бързите станции

Една от основните предпоставки за покупка на електрическа кола е възможността тя да се зарежда в домашни условия при по-изгодни цени на електроенергията. Това се потвърждава от проучване в Швейцария, което показва, че над 70% от собствениците на електромобили притежават къща или жилище с гараж или паркомясто.

Оказва се, че водачи, които живеят под наем, нямат намерение за покупка на електрическа кола. А в Швейцария около 60% от населението живее под наем. Дори да разполагат с условия за зареждане в жилището под наем, евентуално преместване в друго жилище плаши водачите заради риска да останат без място с достъпен ток за зареждане.

Който обитава жилище под наем чувства несигурност, че няма достъп до евтина енергия за зареждане на електрически коли.

Електромобилите компенсират по-високата си цена от превозните средства с вътрешно горене с по-ниските разходи за зареждане. Изгодните цени на електроенергията обаче се намират само в домашни условия, тъй като на бързите зарядни станции токът за определена дистанция струва колкото горивото за същото разстояние.

Не са учудващи други резулати от проучването, които показват, че е по-лесно за по-богатите хора да преминат към електрически автомобили. Например 48% от водачите на електромобили имат собствена фотоволтаична система, а почти три четвърти са на възраст над 45 години.

Всички водачи на електромобили предпочитат да зареждат у дома заради по-изгодните цени на енергията и обикновено включват колата в мрежата при достигане на 40% от заряда на батерията. А на обществени станции зареждат само тогава, когато батерията е почти празна.

