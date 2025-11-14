Жители на Ситняково в София излизат на протест

Жители на столичните квартали "Яворов", "Оборище", "Гео Милев" и "Редута" излизат на протест тази вечер, 14 ноември, в 18:00 ч.

"Изразяваме категорично несъгласие с непрозрачните действия около планирания строеж на мястото на съборената баня Ситняково. Имаме основания да смятаме, че общественото обсъждане се избягва умишлено. Знаем, че има Подробен устройствен план (ПУП), но няма издадено разрешение за строеж. Теренът обаче се разчиства. Знаем, че инвеститорите бързат да започнат работа преди 1.1.2026 г., за да могат да се възползват от разплащания в лева, преди навлизането на еврото. Сграда на 16 етажа няма място тук. Призоваваме ресорните общини, медиите и гражданите да се включат в защитата на прозрачността, законността и качеството на градската среда", призовават от инициативния граждански комитет, който организира протеста.

Ситняково не е самостоятелен квартал, а зона в широкия център на столицата. Въпросният терен граничи с Военна академия. Именно при съборената вече баня Ситняково ще се проведе шествието.

"Миналата година внесохме жалба до СО, НАГ по повод ПУП-а на терена. Зададохме въпроси по ЗДОИ. Нещата останаха в застой, до този месец, когато теренът бе ограден, а банята бутната. Разрешително за строеж не е регистрирано в публичното пространство. Имаме основания да подозираме, че всичко ще се случи тихомълком, без обществено обсъждане", пише Мария Кавлакова от комитета.

Гражданите смятат, че на мястото на банята ще бъде построена 16-етажна сграда.

"Вярваме, че имаме шанс да се преборим - нямаме нужда от 16-етажна сграда. Излизаме, защото няма друга опция! Писна ни да действат зад гърба ни. Имаме основания да смятаме, че се използват вратички в нормативната уредба, за да мине проектът за 50-метрова сграда без обществено обсъждане. Миналата година направихме всичко по правилата — подадохме жалба, подписки, уведомления, поискахме становища, зададохме въпроси. 277 души застанахме с имената си зад искането да бъде внесена яснота да предстоящия проект. И какво получихме? Нищо. Нито отговор, нито реакция, нито обяснение", коментира Кавлакова.