Жълт код за мъгли в 11 области в събота

Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за мъгла в 11 области в Северна България за утре - събота, 15 ноември.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.

През деня ще е предимно слънчево. В Дунавската равнина ще е мъгливо, а в часовете до обяд мъгли ще има и по долините на реките в Южна България. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла.

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал.

През нощта срещу неделя и през първата половина от деня в неделя от запад на изток ще има временни увеличения на високата облачност, а за кратко ще се появи слаб вятър от запад-северозапад. Видимостта в районите с мъгла ще се подобри и ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - в повечето места между 16° и 21°.