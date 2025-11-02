Запалиха три автомобила на инспектор от Инспекцията по труда в Монтана

Три семейни автомобила на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени тази нощ. Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицаите веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние, съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си, заявява министърът.

По-рано днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов излезе с позиция, че застава зад всеки съвестен служител.

Автомобилите са загасени от екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана. Щетите са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

Директорът на Областната инспекция по труда в Монтана Димитър Петров каза, че е запознат със случая, но няма повече информация. Той допълни, че Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" са съпричастни и ще се съдействат при разследването, за да се установи каква е истината.