Заради бомба от Втората световна война, всички влаковете от и до Париж са спрени

Бомба от времето на Втората световна война сериозно наруши движението към и от оживената парижка гара Gare du Nord, третата по натовареност гара в света, съобщава Reuters.

Прекъсването засяга крайградските железници и националните и международните влакове, включително услугите на Eurostar.

Бомбата е била намерена на 2,5 км от Gare du Nord, по средата на релсите, съобщиха от една от влаковите линии на мрежата - H Line, в публикация в социалната мрежа X.

Френската полиция е спряла трафика до и от гарата, след като бомбата е била открита на релсите, водещи към терминал, по време на ремонтни дейности през нощта.

По данни на парижкия туристически офис всяка година през Gare du Nord, най-натоварената жп гара в Европа, преминават около 220 млн. пътници, които пътуват до и от дестинации в Северна Франция, както и до Лондон, Белгия, Нидерландия и Германия.

Paris, chaos at the Gare du Nord train station after the discovery of an unexploded bomb from the Second World War between the tracks in Saint-Denis: trains cancelled, diverted or with major delays. Demining operations under way. pic.twitter.com/KgFGPJDyxP