Заради кризата с боклука: Жители на „Люлин“ и „Красно село“ ще блокират ключово кръстовище

Кварталите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ също остават без фирма за сметопочистване

Жителите на столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест днес с намерение да блокират кръстовището на булевардите „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“ заради продължаващата близо месец криза със сметоизвозването, пише Дарик.

Проблемът възникна, след като договорите с почистващите фирми за двата района изтекоха по-рано този месец. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че няма да се поддаде на „рекет“, като аргументира решението си с твърде високите искания за суми от страна на кандидатите.

В отговор на напрежението Терзиев увери, че ситуацията вече е под контрол и от днес, 30 октомври, почистването в „Люлин“ и „Красно село“ ще се поема от общинското предприятие „Софекострой“.

Според кмета това временно решение ще бъде на значително по-ниска цена от първоначално предвидената в обществената поръчка, тъй като няма да се използва нова техника.