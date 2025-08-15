Захарова: Зеленски не се е отказал от опитите си да стигне до срещата на върха в Аляска

Още по темата: Путин: Споразумения за контрол върху стратегическите оръжия могат да бъдат постигнати след преговорите за Украйна 14.08.2025 14:11

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира иронично видеото на лос, опитващ се да се включи в руско-американските преговори, отбелязвайки, че това е Владимир Зеленски, „който вече не знае какво да измисли“.

„Зеленски вече не знае какво да измисли“, написа тя в Telegram.

Захарова прикачи видео към публикацията, в което се твърди, че се вижда как лос се опитва да проникне в базата, където ще се срещнат руският президент Владимир Путин и американският лидер Доналд Тръмп.

Както съобщи по-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков, срещата на върха ще започне в Анкъридж в 22:30 ч. московско време и ще се открие с разговор на четири очи, в който освен лидерите ще участват само преводачи.