Захарова: Плановете на Латвия да експулсира 841 руски граждани са чудовищен пример за неонацизъм

Плановете на Латвия да експулсира 841 руски граждани са „чудовищен пример за неонацизъм“, заяви пред ТАСС говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

„Това е чудовищен пример за нещо, което няма друго име освен неонацизъм. Защото на основата на националност, включително за сплашване на хора, за които руският език и руската култура са родни, се предприемат мерки за изгонване на населението от територията, без никакво правно основание, в противоречие с морала и етиката“, подчерта дипломатът, коментирайки изявлението на латвийските власти, че 841 руснаци трябва да напуснат страната.

Захарова заяви, че този процес продължава от много години. „Всеки път, практически във всеки случай, привличаме вниманието на международната общност, международните организации. Това е срамна страница от историята на тази страна. Това е срамна страница от историята на западноевропейската общност. И това е срамна страница в аналите на международните организации, чиято основна тема са правата на човека и хуманитарното измерение“, заяви официалният представител на руското външно министерство.

През юли латвийските власти обявиха, че 841 руски граждани са били предупредени за депортиране от републиката, защото не са подали заявление за статут на резидент на ЕС. Ръководителят на миграционната служба Майра Розе заяви, че руснаците трябва да напуснат страната до 13 октомври.