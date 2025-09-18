Защо руските дронове „Шахед“ сега са по-смъртоносни и по-трудни от всякога за спиране

От 2022 г. насам руските сили безмилостно атакуват цивилните райони на Украйна с вълни от дронове и ракети. Броят на жертвите нараства: Наблюдатели на ООН съобщиха, че юли е бил най-смъртоносният месец сред цивилните от три години, с 286 убити и 1388 ранени. Само през първите седем месеца на 2025 г. жертвите сред цивилните са се увеличили с 48% в сравнение със същия период на миналата година.

Двигателят на този скок е ескалиращото използване от Русия на ирански дронове Shahed 136 или ребрендираната руска версия, Geran-2, която сега е на въоръжение в модернизирани, по-смъртоносни версии Shahed-238/Geran-3.

На 10 септември Русия изстреля безпрецедентните 19 дрона в полското въздушно пространство, където беше потвърдено, че само три или четири от тях са били свалени. Това нахлуване накара Полша да се позове на Член 4 от НАТО и да започне нова мисия под името Eastern Sentry, за да подсили източния си фланг.

Защо е толкова трудно да се спрат тези дронове и какво е необходимо, за да може Украйна по-добре да защити градовете си от заплахата отгоре?

За да разберем предизвикателствата пред противовъздушната отбрана на Украйна, е важно да разгледаме дроновете, които Русия разполага. Докато мнозина свързват термина „дрон“ с малки, потребителски модели като DJI FPV, безпилотният летателен апарат „Шахед“ е съвсем различно оръжие, предназначено за далеч по-разрушителни цели. Разпознаването на уникалните характеристики на тези дронове е ключово за разбирането на трудностите, пред които е изправена Украйна при защитата на градовете си от тях.

„Шахед-136“ тежи до 200 кг, има обща дължина 3,5 м и размах на крилете 2,5 метра. Бойната му глава тежи 40-50 килограма. Максималната височина на полета на безпилотния летателен апарат е 4000 м, а крейсерската му скорост е 180 км/ч.

През февруари 2025 г. украинското военно разузнаване предупреди, че Русия разработва собствена версия на дрона с ракетен двигател „Шахед-238“ - „Геран-3“, оборудван с малък турбореактивен двигател. Това подобрение увеличава скоростта му до 550–600 км/ч, почти три пъти по-бързо от предишния Геран-2, и с до 9 километра височина. Милитарни отбеляза, че тези характеристики правят тези баражиращи боеприпаси невъзможни за прихващане както за мобилни огневи групи, оборудвани със стрелково оръжие и зенитни оръдия, така и за дронове-прехващачи с електрически двигатели.

Засилващите се атаки с дронове на Русия

През лятото на 2025 г. Русия увеличи мащабните си атаки, използвайки дронове тип „Шахед“. Броят на дроновете, изстреляни от руските сили срещу Украйна, се увеличи драстично през последната година.

През август 2024 г. Русия изстреля 789 дрона тип „Шахед“; до същия месец на 2025 г. този брой скочи до 4133 дрона, което означава, че руските сили сега изпращат стотици дронове камикадзе дневно, често заедно с ракети – оставяйки Украйна сама да отблъсква тези огромни атаки.

За сравнение, на 13-14 април 2024 г. Иран, в сътрудничество със съюзници, изстреля 170 дрона, 120 балистични ракети и 30 крилати ракети срещу Израел. За да възпрат тази атака, Израелските отбранителни сили бяха подкрепени от военновъздушните сили на САЩ, Великобритания, Франция и Йордания, за да свалят някои от оръжията.

Засилените атаки на Русия са постигнати чрез множество тактики

Към края на май 2025 г. темпът на производство на дронове „Шахед-136“/„Геран-2“ в Русия достигна приблизително 2700 бройки на месец, според изявление на пресслужбата на Дирекция „Военно разузнаване“ на Украйна, предоставено на Forbes Ukraine. В същото време производството на безпилотни летателни апарати-примамки, като моделите „Гербера“, е около 2500 бройки на месец.

Изданието отбелязва още, че темпът на производство на дронове тип „Шахед“ показва петкратно увеличение в сравнение с лятото на 2024 г. Тогава източник от украинската разузнавателна служба заяви, че темпът на производство на дронове тип „Шахед“ е бил около 500 дрона на месец.

Два от най-скандалните модели на дронове са моделите „Гербера“ и „Пародия“. Изработени от шперплат, пяна и основна електроника, те имитират „Шахеди“, но производството им струва много по-малко. Много от тях са невъоръжени, но някои носят малки бойни глави или разузнавателно оборудване. Тяхната цел: да надвият противовъздушната отбрана на Украйна и да изгорят ценни боеприпаси.

Русия непрекъснато модернизира „Шахедите“, за да ги направи по-трудни за спиране. Доклади тази година показват, че нови варианти носят бойни глави с тегло до 90 килограма, почти двойно повече от оригиналния полезен товар. Самият експлозивен заряд е увеличен от 28 на 62 килограма, което значително увеличава разрушителната сила.

Други подобрения включват:

Реактивни двигатели за по-високи скорости, което прави прихващането по-трудно.

Бронирани двигателни отсеци, за да издържат на картечен огън.

Резервоарите за гориво са преместени от крилата към основното тяло, което ги прави по-малко уязвими.

Тези промени са превърнали Шахедите в по-здрави, по-устойчиви и по-смъртоносни оръжия.

След като придоби ирански проекти за дронове „Шахед“, Русия създаде собствена фабрика, способна да произвежда хиляди от тези оръжия.

„През 2022 г. Русия плащаше средно по 200 000 долара за един такъв дрон“, каза източник от украинското военно разузнаване пред CNN. „През 2025 г. тази сума спадна до приблизително 70 000 долара“, поради производството във фабриката за дронове „Алабуга“ в руския Татарстан.

Центърът за стратегически и международни изследвания съобщи през февруари 2025 г., че дрон „Шахед“ струва около 35 000 долара, но до май той преразгледа оценката си до по-широк диапазон от 20 000 до 50 000 долара за брой.

Defense Express, от своя страна, обясни, че тези цифри са трудни за независимо потвърждаване, отбелязвайки, че долната граница от 20 000 долара изглежда малко вероятна, като 50 000 до 70 000 долара изглеждат по-правдоподобни.

Така или иначе, производствените разходи за единица са намалели значително от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., като потенциално са намалели с цели три до четири пъти.

Прихващане на дронове тип „Шахед“

Украйна е изправена пред предизвикателство, с което никоя друга държава не се е сблъсквала: защита срещу огромен брой дронове в смесени формации, казва военният експерт Андрий Крамаров.

„Един и същи безпилотни летателни апарати се предлагат в различни видове – с двигатели с вътрешно горене и реактивни двигатели“, обясни той. „Всеки изисква различни контрамерки.“

„Например, ако става въпрос за безпилотен летателен апарат с двигател с вътрешно горене, е неефективно да се използва скъпа ракета земя-въздух. В този случай може да се използва мобилна огнева група или зенитен дрон. Ако обаче става дума за реактивен „Шахед“, обхватът на противодействието се стеснява. Той се превръща в по-скъпа цел, подобна на крилата ракета, така че е по-подходящо да се използва ракета земя-въздух срещу него.“

Украйна разчита на многопластова комбинация от защитни средства, за да противодейства на дронове „Шахед“. Прихващането на далечни разстояния се извършва със системи като „Пейтриът“, „НАСАМС“ и С-300, докато в близък бой се използват ПЗРК и стрелково оръжие.

Системите за електронна война блокират контролните връзки, а зенитни оръдия като „Шилка“ се насочват към ниско летящи дронове. Мобилните огневи групи, въоръжени с картечници, предлагат рентабилно решение, докато усъвършенствани системи като украинския „Скай Сентинел“, управляван от изкуствен интелект, оборудван с тежка картечница, допълнително укрепват отбраната. Освен това, дроновете-прехващачи се превръщат във все по-важен компонент на тази отбранителна мрежа.

Ролята на дроновете-прехващачи

Дроновете-прехващачи се превърнаха в едно от най-обсъжданите решения. Евтини и сравнително бързи за разполагане, те вече са доказали своята ефективност. По време на рекордното нападение на Русия на 7 септември с 810 дрона, президентът Володимир Зеленски обяви, че прехващачите са свалили над 150 цели за една нощ.

„Руснаците поддържат броя на Шахедите при масирани удари на ниво от 300-400 на удар и нашите прехващачи трябва да достигнат съответстващо ниво. Това е реалистично - производственият капацитет е налице, финансирането и договорите са осигурени и сега е необходимо да се увеличат съответните подразделения“, каза Зеленски във вечерното си обръщение.

Въпреки това, техните ограничения са ясни: времето влияе върху производителността и те зависят от сложни радарни мрежи, струващи най-малко 700 000 евро на бройка.

Украйна изгражда модерна, многопластова отбранителна система, каза говорител на Brave1 пред UNITED24 Media.

„Дроновете-прехващачи играят ключова роля в тази архитектура, работейки заедно със системи за ранно предупреждение, електронна война и платформи за удари с голям обсег“, обясни говорителят. „Десетки украински екипи вече разработват такива технологии.“

„Отбранителният клъстер Brave1 подкрепя тази работа с грантове, тестове и помощ за мащабиране на производството. В рамките на мрежата за противовъздушна отбрана на Украйна, дроновете-прехващачи се очертават като достъпен и мащабируем инструмент за неутрализиране на заплахи, които се промъкват покрай други защитни слоеве.“

За да се противодейства ефективно на атаките с дронове, е важно да се разшири флотът от оператори на дронове-прехващачи на Украйна и да се унищожат руските вериги за доставки на компоненти за „Шахед“ и производствените му съоръжения, каза пред UNITED24 Media Скарлат Александър, изпълнителен директор на благотворителната фондация „Общност Стерненко“.

„Трябва систематично да разработим методологията и организацията за това как различните подразделения на Силите за отбрана унищожават „Шахед““, каза той. „Накратко, става въпрос за създаване на координирана система за взаимодействие, която минимизира припокриването и гарантира, че всяко подразделение може да използва наличните си ресурси възможно най-ефективно.“

Докато Русия залива украинското небе с по-смъртоносни, по-бързи и по-евтини дронове, Украйна се надпреварва да се адаптира. Резултатът зависи не само от прехващачите и радарите, но и от скоростта на иновациите, мащаба на производството и продължаващата международна подкрепа. Засега битката в небето остава една от определящите борби на войната.