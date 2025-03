За пореден път Путин показа, че не е заинтересован от мира, заяви Кая Калас

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас осъди масираната руска въздушна атака срещу Украйна тази нощ.

Най-малко 14 души бяха убити, а 37 - ранени, при нападението, сочат данни на украинските власти.

"Руските ракети продължават да се сипят безмилостно върху Украйна, причинявайки нови и нови жертви и разрушения. За пореден път Путин показва, че изобщо не е заинтересован от мира", написа Калас в "Екс".

Тя призова ЕС да увеличи военната си подкрепа за Украйна, като предупреди, че "в противен случай още повече украински цивилни ще платят висока цена".

Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.



Once again, Putin shows he has no interest in peace.



We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.