Зелено бижу, под което се крие Ferrari

Британската компания Talos за инженерни и каросерийни проекти показа една от най-зрелищните заявки за персонализиране на модела XXT. Това е ограничен само до пет броя гранд туринг, изработен по поръчка на купувачите с почти цялостна индивидуализация по отношение на опции, материали и боядисване. В основата си автомобилът е Ferrari 599 GTB. Предлага се с ръчна скоростна кутия и подобрения на задвижването, изпускателната система, ролкейджа и мултимедията.

Показаният екземпляр Verde Juwel представлява действително “зелено бижу”. Ефектният лак е съчетан със зашеметяващ червен интериор от алкантаа, в знак на почит към корените на автомобила от Маранело. Британският почерк личи по знамето на Обединеното кралство върху задните крила.

Освен обсесивното внимание към изработването на каросерията от въглеродни влакна, Talos XXT може да се похвали с показатели за производителност, включително ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунди, максимална скорост от 325 км/ч и мощност от 674 к. с.