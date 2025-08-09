Зеленски към Тръмп: Няма да даваме земя на руснаците и да се откклоняваме от Конституцията

Още по темата: Тръмп заяви, че Русия и Украйна ще си разменят територии 09.08.2025 12:13

Украйна няма да се откаже от териториите си на руските окупатори. Отговорът на териториалния въпрос е в Конституцията на Украйна.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на украинския президент Володимир Зеленски.

„Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна. Никой няма и не може да се отклони от това. Украинците няма да дадат земята си на окупатора “, заяви държавният глава.

Зеленски подчерта, че Украйна е готова за реални решения, които ще доведат до мир. Но, както заяви президентът, всички решения, които са срещу Украйна и без Украйна, са едновременно решения срещу мира.

„Те (решения без Украйна - бел. ред.) няма да доведат до нищо. Това са мъртви решения, те никога няма да проработят. И всички ние се нуждаем от истински, жив мир, който хората ще уважават. Готови сме, заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори, да работим за истински и най-важното, траен мир - мир, който няма да се разпадне заради желанията на Москва“, добави Зеленски.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна евентуален „размен на територии“ с Русия, както и връщането на някои територии на Украйна.

„Много е трудно, но ще върнем някои територии. Ще направим известна размяна на територии. Ще има известна размяна на територии в полза и на двете страни“, каза той.

Заслужава да се добави, че Тръмп също така назова датата и мястото на срещата си с руския диктатор Владимир Путин. Те ще се срещнат на 15 август в Аляска.

CBS News отбелязва, че президентът Володимир Зеленски може да се присъедини към срещата на върха Тръмп-Путин следващата седмица.