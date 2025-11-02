Иванов в половината на Джокович в Атина

Иван Иванов озова „в близост“ до Новак Джокович на първия си АТП турнир. Младата ни тенис звезда се хвърля в дълбокото с участие в надпреварата от категория „АТП 250“ в Атина тази седмица, след като получи „уайлдкард“ от организаторите. А събитието е на практика домашно за сръбската мегазвезда – Джокера наскоро се премести в гръцката столица, след като отношенията му в властите в родината му се влошиха дотам, че дори графити с неговия образ бяха заличени от видни места в Белград.

„Големи благодарности на Новак Джокович и Hellenic Championship“, написа в социалните мрежи шампионът от юношеските Уимбълдън и Ю Ес оупън.

Жребият също се оказа благосклонен към 17-годишния Иванов, който започва срещу някой от квалификантите, а при успех във втория кръг може да играе с американския гигант Рейли Опелка. В горната половина е и Ноле, който вече направи впечатление в Атина, като посети мачове на баскетболните Панатинайкос и Олимпиакос. Джокович водеше същата „политика“ и в Белград, където се правеше на „равноотдалечен“ между Партизан и Цървена звезда.