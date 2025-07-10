Ивелин Михайлов: Сънувах кой е натопил Благомир Коцев

"Сънувах, че този Диан, който беше заместник на Благомир Коцев, го е натопил. Диан Иванов сигурно са го хванали в нещо друго и са го притиснали да свидетелства срещу Коцев, за да се измъкне. Това беше снощният ми сън", заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Коцев произлиза от богато семейство и не вярвам да е влезнал в схеми за милион и половина. Ако прави някакви схеми ще е от порядъка на 30, 40, 50 милиона лева. Баща му е много богат бизнесмен", коментира пред БНТ Михайлов.

"Очаквам следващият сготвен да бъда аз. Но не се страхувам, това значи да загубя вътрешната си свобода", отбеляза Михайлов.