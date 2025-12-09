Изграждат академичен кампус в София

Стойността на проекта е 4 726 000 лева

Започна изграждането на първия академичен кампус в “Студентски град” в София със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Той ще бъде обособен около блокове 30 и 32 на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и ще се ползва от 2100 студенти, 980 ученици от Професионалната гимназия по телекомуникации и 300 преподаватели и служители.

“Това, което можем да направим в най-голяма степен за облагородяване на “Студентски град”, е да изградим такива кампуси”, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на церемонията за първата копка на бъдещия комплекс. В него ще бъдат обособени зони за отдих, междублокови пространства с пейки и беседки, както и спортни площадки с безплатен достъп за ползвателите на кампус и сгради за обществено ползване. Ще има и системи за контролиран достъп на граждани и автомобили.

Общата стойност на проекта е 4 726 000 лева, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост. Кампусът трябва бъде готов в средата на следващата година. Програмата на МОН за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития е на стойност 7 млн. лева.