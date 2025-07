Изтребител Су-27 се разби в Нижегородска област на Русия

Военен изтребител Су-27 се разби в Нижегородска област на Руската федерация. Самолетната катастрофа е станала близо до град Кулебаки, предават руски медии.

BREAKING:



A Russian Su-27 fighter jet just crashed in Nizhny Novgorod region of Russia pic.twitter.com/sMuUDObhYy