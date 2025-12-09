Илиана Раева: Изпращаме много успешна година

Изпращаме една много успешна поредна година, наистина извоювахме множество медали – е оценката на президента на БФХГ Илиана Раева за отиващата си 2025 г. - Стилияна Николова спечели три златни медала на Европейско първенство, стана европейска вицешампионка, стана световна вицешампионка, завоюва Световна купа.

А следващата година България ще приеме и още едно голямо първенство – европейското, което ще е във Варна. Най-добрите ни състезателки по художествена гимнастика пък по традиция са лица на новия корпоративен календар на Fibank за 2026 г., който бе представен на стилна церемония. Изданието е с благотворителна цел и всеки, който желае да подкрепи спорта, може да се сдобие с изданието срещу символичната сума от 10 лева във всеки клон или офис на банката в цялата страната.