Името на Ръждавичка идва от сорт череши

Най-силната жена в “Игри на волята” е състезателка по спортна аеробика

Симона Ръждавичка, която мнозина посочват като сигурен финалист, а защо не и победител в “Игри на волята”, е на 23 г. и е от Кюстендил. Това до голяма степен обяснява странната є фамилия. “Ръждавичка” е местен сорт череши, известен още като “Ръждавичка белвица” - едри, сърцевидни, сладки, жълтеникаво-розови череши, които узряват към средата на юни. Заради тези череши едно от селата в Кюстендилско носи името Раждавичка.

Симона работи като кинезитерапевт. Занимава се и със спортна аеробика. Като студентка в НСА е печелила златен медал от студентско първенство по аеробика. Заради всестранните си умения на арената и качествата си да ръководи племето на “Феномените” тя си спечели името “Генерал Ръждавичка”.