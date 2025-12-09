Иран скочи срещу Сиатъл - подготвят „прайд“ за световното

Участието на световното първенство по футбол в САЩ догодина се превръща във все по-проблематично за Иран. Страната все пак изостави плановете си да бойкотира церемонията по тегленето на жребия във Вашингтон миналата седмица, но получи неприятна новина от домакините на една от срещите си в Сиатъл. Там иранците трябва да изиграят мача си с Египет от група G на 26 юни, а властите в града на Боинг решиха да обявят събитието за „Мач на прайда на LGBTQ+“. Едва ли решението е било съобразено с американския президент Доналд Тръмп, който не е привърженик на ЛГБТ пропагандата, а ФИФА се отказа от лентите с цветове на дъгата нна предишния мондиал в Катар.

Както в Иран, така и в Египет, гей браковете са забранени, така че ходът на сиатълските власти очаквано предизвика реакция. От иранска страна обявиха, че ще подадат оплакване във ФИФА, тъй като не желаят изявата на техния отбор да бъде свързвана с подобно събитие.

“Става дума да ирационално решение, което фаворизира определена група – обяви президентът на Иранската футболна федерация Махди Тадж. - Ние и Египет се противопоставяме на това решение”.

Британска неправителствена организация пък призова ФИФА да започне разследване срещу наградата за мир, която президентът на световната футболна централа връчи на Тръмп по време на тегленето на жребия за мондиала. Според британците действията на Инфантино били „злоупотреба с власт“ и нарушавали „неутралитета“.