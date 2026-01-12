Испанската полиция конфискува 10 тона кокаин, маскиран като сол (ВИДЕО)

При спецоперацията са арестувани на 13 души на борда

Испанската национална полиция конфискува най-голямата пратка кокаин в историята на ведомството по време на операция в открито море, съобщават правоохранителните органи на Кралство Испания.

Според доклада, властите са прихванали плавателен съд в Атлантическия океан, превозващ близо 10 тона кокаин, скрит в пратка сол. Полицията е задържала 13 души и е конфискувала огнестрелни оръжия. Операцията е проведена в сътрудничество с властите на Съединените щати, Великобритания и Бразилия.

Корабът се е насочвал от Бразилия към Европа. Испанската прокуратура започна разследване, за да се справи с мултинационална група, заподозряна в контрабанда на големи количества кокаин от Южна Америка към Европа.

Плавателният съд, на който в крайна сметка свърши горивото, трябваше да бъде теглен до пристанището от бреговата охрана в Санта Круз де Тенерифе, Канарските острови, се казва в изявление на полицията, която показа и видео от среднощната операция. Служителите са иззели 294 бали с наркотика и пистолети.