Исторически момент: Лидерът на ПКК призова групировката да се разпусне, слагайки край на десетилетния конфликт с Турция

Лидерът на кюрдските бунтовници Абдала Йоджалан поиска от своите последователи в Кюрдската работническа партия (ПКК) да оставят оръжието си и да разпуснат групировката.

Този ход потенциално ще сложи край на продължилия десетилетия конфликт с Турция, за който се смята, че е погубил живота на най-малко 40 000 души.

A very big day for #Turkey 🇹🇷. Jailed #PKK leader Ocalan will publish a statement today which sets forward a new path to peace between the PKK and the Turkish state.



Ahead of the statement this photo has been released, showing Ocalan with a delegation of the Kurdish DEM party. pic.twitter.com/6b7q4lNCw5