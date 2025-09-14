Исторически триумф за българския тенис

Българският тенис пише златна страница в своята история – за пръв път отборът ни за „Купа Дейвис“ ще игра в Световна група. Това ще стане през февруари следващата година и е възможно след победата над Финландия в Пловдив с 3-2. По възможно най-драматичния начин Александър Василев наказа Емил Русувуори с 2-0 сета на ТК „Локомотив“ в решаващ пети двубой. Преди това сблъсъкът вървеше победа за победа. След като в първия ден Василев победи, а Иван Иванов загуби, във втория двата тима отново размениха по един успех – спечелихме на двойки чрез Александър Донски и Пьотр Нестеров, но героят от триумфа над Румъния Янаки Милев отстъпи на сингъл срещу Ееро Васа след 2-6, 2-6.

За да дойде златният миг на Александър Василев, който в края на август игра финал на Ю Ес Оупън при младежите, загубен от Иван Иванов.

Съдбата обаче сега донесе огромен успех за 18-годишния талант, който се радва на изключителна година. След като в събота Василев сензационно победи първата ракета на Финландия Ото Виртанен, сега той даде да се разбере, че това не е плод на случайността и демонстрира отново огромна класа, за да надвие бившия №37 в света Емил Руусувуори с 7:6(5), 6:4 за 1 час и 40 минути.

"Емоциите са много силни – заяви Донски, спечелил на двойки с Несторов. - Да донесеш победа за България - това е уникално чувство. Много се радвам, че успяхме да свършим добра работа".