ИТН предлага височината на сградите около метростанциите в София да се увеличи от 100 на 125 метра

Депутатите от "Има такъв народ" (ИНТ) - Венцислав Асенов, Христинка Иванова и Танер Тюркоглу - са внесли Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община.



В законопроекта на ИТН, публикуван на страницата на Народното събрание, се предлага максималната височина на сгради в смесени многофункционални зони в близост до метростанции да бъде увеличена от 100 на 125 метра.

Според тримата законотворци с ограничението от 100 метра "изкуствено бе задържано развитието на перспективни територии с безспорен устройствен потенциал".

Специално внимание депутатите от ИТН са обърнали на имотите в "Младост", които се намират около бул. "Цариградско шосе". В мотивите към законопроекта се посочва следното: "Едно добро начало на тези промени е премахването на ограниченията по отношение на неголям брой имот, намиращи се в район "Младост", и имащи лице към бул. "Цариградско шосе".

Според вносителите на законопроекта "в исторически аспект, зоната в която се намират посочените имоти (със значителна площ за всеки имот) се установила като територия, в която се търсят и се строят сгради за офиси, търговска и административна дейност, както и комплексно обществено обсъждане обслужване със съответната прилежаща инфраструктура".

В мотивите се уточнява, че добрите практики на други държави показвали, че за подобни територии било "напълно оправдано" да бъде "допуснато строителство на много високи сгради" - от икономическа, икономична и социална гледна точка, посочват тримата депутати от ИТН.

С оглед на това те предлагат ограниченията за строителство на високи сгради в район "Младост", имащи лице към "Цариградско шосе", да отпаднат от УПИ.

Като заинтересовани страни народните представители от ИНТ посочват, че това са инвеститорите в района, но и гражданите, които щели да ползват новопостроените сгради.