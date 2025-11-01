Какъв е странният обект, приближаващ се към Земята, който обърква учените?

Кометата, наречена 3I/ATLAS, се е приближила на около 203 милиона километра

Междузвездна комета (3I/ATLAS) извън нашата слънчева система току-що премина по-близо до слънцето, като по време на преминаването си стана драстично и бързо по-ярка. Причината за тази внезапна и интензивна активност в момента озадачава учените.

Последният посетител в нашия ъгъл на Млечния път беше забелязан за първи път от астрономи на 1 юли 2025 г. и официално беше наречен Комета 3I/ATLAS . Това е едва третата междузвездна комета, регистрирана някога, и се смята, че е на път, който ще я доближи до слънцето, без да се сблъска с него, пише CNN.

Кометата, наречена 3I/ATLAS, се е приближила на около 203 милиона километра (126 милиона мили) от нашето слънце, според EarthSky. Обектът в момента е зад слънцето от гледна точка на наземните телескопи, но астрономите очакват да могат да наблюдават кометата отново през следващите седмици, каза Дарил Селигман, доцент в катедрата по физика и астрономия в Мичиганския държавен университет. Астрономите-любители, използващи телескопи, ще могат да видят обекта в сутрешното небе, считано от 11 ноември.

С приближаването на обекта до най-близкото му разстояние до слънцето (перихелий), огромното слънчево изригване направи почти невъзможно наблюдението му с наземни телескопи . Затова астрономите се обърнаха към космически слънчеви обсерватории като SOHO, STEREO-A и GOES-19, за да го наблюдават отблизо.

В статия, публикувана в arXiv, изследователите потвърждават, че с приближаването на кометата към слънцето, тя е ставала по-ярка със скорост, която рязко се е ускорила. Това увеличение е по-екстремно от всичко, виждано някога при комета. Тези ледени тела обикновено стават по-ярки бавно, докато се нагряват. Кометата също така е изглеждала синя, което е изненадало учените, тъй като кометите обикновено изглеждат червени поради прах, отразяващ слънчевата светлина.

„Предварителният ни анализ на тези данни показва, че кометата вероятно ще излезе от конюнкцията значително по-ярка, отколкото когато е влязла, с приблизителна геоцентрична величина V от около 9 в перихелия, вероятно поради интензивно, видимо газово излъчване“, пишат изследователите в своята статия.

Въпреки че причината за екстремното поведение на кометата остава загадъчна, авторите на изследването предполагат няколко възможни причини. Първо, увеличението на яркостта може да се дължи на огромен изблик на газ, изхвърлен от кометата . Това се подкрепя от факта, че светлината от газовете е била синя и достатъчно силна, за да преодолее отражението на праха. Цветът е признак за молекули като въглеродния диоксид, които светят ярко, когато се нагряват от слънцето.

Друга причина може да е уникалният състав на 3I/ATLAS . Изследователите установили, че химичният му състав се различава от този на кометите в нашата слънчева система . Например, той съдържа по-голямо количество въглероден диоксид, по-летливи ледове (което би могло да обясни газовите изригвания) и необичайни метали.

Кометата ще се приближи най-близо до Земята на 19 декември , на разстояние от около 270 милиона километра, но според Европейската космическа агенция тя не представлява заплаха за нашата планета.