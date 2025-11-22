Как да различим грипа от Covid 19?

Кои са рисковите групи и как да се предпазим

С настъпването на по-студеното време се увеличава рискът от разпространение на грипни и други вирусни инфекции, предупреждава д-р Петър Димитров от Клиниката по белодробни болести на Александровска болница в София. В интервю по БНР той разясни актуалната ситуация и препоръки за предпазване.

„В момента грипната активност е ниска към средна. Най-често се установява грип А, но все още COVID-19 циркулира в обществото и трябва да се има предвид при диагностика“, обясни д-р Димитров.

Инкубационният период на грипа е между 1 и 4 дни, като симптомите обикновено се проявяват на първия или втория ден – рязко начало с висока температура, мускулни и ставни болки и общо неразположение. При COVID-19 симптомите са по-разнообразни, температурата често е по-ниска, а изразените мускулни болки по-рядко се наблюдават. При някои варианти може да има загуба на вкус и обоняние, но при новите щамове това е рядко, а често се срещат хрема, болки в гърлото и суха кашлица.

„При първи симптоми е важно да се направи комбиниран тест за грип и COVID-19 през първите 24 часа. Ако резултатът е отрицателен, препоръчвам повторен тест след още 24 часа или посещение при личен лекар“, каза експертът.

Най-честите усложнения са вторични бактериални инфекции, които могат да доведат до пневмония, както и сърдечни усложнения при COVID-19 като миокардит или перикардит. По-рядко се срещат миозит или енцефалит.

Вирусните инфекции не се лекуват с антибиотици. При грип А и Б има специфични противовирусни медикаменти, а при останалите вируси лечението е симптоматично и насочено към облекчаване на симптомите. Рискови групи са възрастни над 60 години, хора с хронични белодробни или сърдечни заболявания, диабетици, имуносупресирани и онкоболни пациенти, както и бременни жени.

„Най-важната превантивна мярка са ваксините. Хората с хронични заболявания трябва да избягват струпвания на хора и при нужда да носят маски. Това значително намалява риска от заразяване“, подчерта д-р Димитров.