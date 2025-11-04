Катастрофа на „Цариградско шосе“, движението е блокирано

Лек автомобил се е ударил в бетоновата преграда на моста

Катастрофа на бул. „Цариградско шосе“ блокира трафика от центъра на София към квартал „Младост“ тази сутрин. Инцидентът е станал около 7:00 ч. на моста при 4-и километър, в посока изхода на града към автомагистрала „Тракия“, съобщава NOVA.

Лек автомобил се е ударил в бетоновата преграда на моста, като е блокирал изцяло бус лентата. В района се е образувало сериозно задръстване и движението е силно затруднено. На място има екипи на полицията, които регулират трафика и изясняват причините за инцидента.