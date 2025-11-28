Катя Дафовска стана на 50

Още по темата: Избраха Дафовска за член на Борда на международната федерация по биатлон 17.09.2022 15:10

Българската спортна легенда Екатерина Дафовска празнува своя 50-ти юбилей днес,. Родената на 28 ноември 1975 г. в Чепеларе, тя остава в историята като първата българска шампионка от Зимни олимпийски игри.

Дафовска триумфира в дисциплината 15 кг на Олимпиадата в Нагано през 1998 година, което е и единственото олимпийско злато за България от зимни игри.

В кариерата си Екатерина Дафовска има още европейска титла (Минск 2004), както и два бронзови медала от световни първенства (Антхолц 1995 и Оребли 1997).

До историческия успех на чепеларката в Нагано’98 България има само бронзово отличие на зимна олимпиада, спечелено от Иван Лебанов в ски бягането на Игрите в Солт Лейк Сити през 1980 г.