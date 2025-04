Кая Калас: Споделяме повече от география със Западните Балкани - ние споделяме отговорност

Ние споделяме повече от география със Западните Балкани - ние споделяме отговорност. Това написа в социалната мрежа Х върховната представителка на Европейския съюз по въпросите на външните работи и сигурността Кая Калас.

"Сигурността и стабилността ни свързват тясно”, написа още Калас.

We share more than geography with the Western Balkans — we share responsibility.



Our security and stability bind us close together.



Tonight, I am meeting with Foreign Ministers from the Western Balkans and the EU to discuss security and defence cooperation.