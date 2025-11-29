Кевин Спейси е бездомник

Седем години след скандала със сексуалното посегателство, актьорът Кевин Спейси разкри, че е бездомен. Бившата холивудска звезда няма постоянен адрес и в момента живее в хотел, което е драматичен спад за двукратния носител на “Оскар”, чийто живот се промени след поредица от обвинения, появили се за първи път през 2017 г.

Актьорът каза, че е бездомен, защото е изправен пред съдебни такси, но и защото никой не иска да му даде роля. “Живея в хотели. Буквално нямам дом”, каза той в интервю. Спейси призна, че имотът му в Балтимор е бил продаден на търг на фона на цялостно “не толкова добро” финансово положение. “Разходите ми през последните 7 години са астрономически, а доходите - минимални”, добави актьорът.