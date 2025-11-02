Керана Ангелова представя книга за Христо Фотев: Спомени и есеистични миниатюри

Писателката Керана Ангелова ще представи книга за незабравимия бургаски поет Христо Фотев във вторник, в Градската художествена галерия. Творбата съдържа спомени и есеистични миниатюри за Фотев.

"Книга за Христо Фотев. Сърцето ми прилича на пристанище” е едно сърдечно докосване до човека, легендата и поета.

“Просто ми се прииска да разкажа на сегашното поколение млади поети на Бургас, а и на всички , които са живели по едно и също време с него, но не са го познавали, своите спомени, защото той не винаги е бил скулптурата в Морската градина, пред която те полагат цветя и рецитират негови стихотворения.

Прииска ми се да го почувстват жив”, споделя в книгата Керана Ангелова.