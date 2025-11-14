КЗК образува открити производства срещу Столична община и парламента

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община и администрацията на парламента за търгове по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Решенията за образуване на открити производства са публикувани на интернет страницата на Комисията.

Производството срещу Народното събрание е по жалба на „Контракс“ АД срещу решение за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на комплексна система за техническо осигуряване на пленарните заседания на Народното събрание в пленарна и конферентна зали в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I „№ 1“.

Две са производствата по жалби на фирми за почистване срещу Столична община.

Едното е по жалба на „ЗМБГ“ АД срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Производство е образувано и по жалба на „Консорциум Еко Сфера 2025“ ДЗЗД срещу решението на Столична община за услуги по зимно поддържане и почистване на пътищата на територията на Столична община по две обособени позиции.

Вчера регулаторът образува други три производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване, а именно консорциум „Чистота Средец“, „Нелсен - Чистота“ ЕООД и Консорциум „Почистване Триадица“.