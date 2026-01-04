Китай и Русия призоваха САЩ да освободят Николай Мадуро

Още по темата: Мадуро и съпругата му пристигнаха в Ню Йорк (ВИДЕО) 04.01.2026 10:23

Москва и Пекин призоваха в за освобождаването на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че те са били заловени по време на военната операция срещу столицата Каракас.

Министерството на външните работи на Китай заяви, че САЩ трябва незабавно да освободят двамата и да разрешат ситуацията във Венецуела чрез диалог и преговори, предаде Ройтерс.

"Китай призовава САЩ да гарантират личната безопасност на президента Николас Мадуро и съпругата му, да ги освободят незабавно и да престанат да се опитват да свалят правителството на Венецуела", се казва в изявление на китайското външно министерство, публикувано на официалния му уебсайт, в което ведомството определя операцията като "явно нарушение на международното право".

Руското външно министерство също отправи подобен призив.

„Твърдо призоваваме ръководството на САЩ да преразгледа тази позиция и да освободи законно избрания президент на суверенна държава и съпругата му“, се казва в изявление на ведомството, което подчертава необходимостта от разрешаване на конфронтацията по дипломатически път.

В отделно съобщение министерството заяви, че руският външен министър Сергей Лавров е разговарял по телефона с вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес Гомес, по време на разговора си е изразил „солидарност с венецуелския народ пред лицето на въоръжена агресия“.