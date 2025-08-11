Кой е синтетиченият опиоид, който е до 43 пъти по-смъртоносен от фентанила и убива млади американци? э

За по-малко от три месеца двама приятели от Тексас починаха, след като погълнаха хапчета, съдържащи опасен нов синтетичен опиоид. Сега майките им молят американските власти да алармират за малко познатия наркотик, който е до 43 пъти по-смъртоносен от фентанила.

И двамата млади мъже починаха тази година, след като погълнаха различни хапчета, тайно смесени със смъртоносните, често устойчиви на Наркан опиоиди, известни като нитазени, които започнаха да проникват в САЩ с тревожна скорост.

22-годишният Лучи Рейес-Маккалистър почина на 26 януари близо до Хюстън, Тексас, след като взе хапче с етикет Ксанакс, което всъщност е било смесено с N-пиролидино протонитазен, нововъзникваща форма на нитазен.

Специфичният щам на новия синтетичен наркотик, който уби Лучи, е 25 пъти по-смъртоносен от фентанила, но други нитазени са между пет и 43 пъти по-силни, в зависимост от вида, според Междуамериканската комисия за контрол на злоупотребата с наркотици.

Колкото по-силен е щамът, толкова по-устойчив е нитазенът на антидота Наркан, както се вижда в случая на Лучи.

„Това беше първият път, когато чух за него“, казва съкрушената майка на Лучи, Грей Маккалистър, пред The Post за нитазен. „Отне им седем дози с Наркан, за да се опитат да го съживят. Но Лучи така и не се свести."

Близо шест месеца след смъртта на сина си, Грей получи обаждане от друга майка в района, която й споделя, че синът ѝ също е починал от същата форма на нитазен. Това бил приятелят на Лучи, 21-годишният Хънтър Клемент.

Хънтър издъхва на 10 април, след като взима хапче с нитазен, брандирано да изглежда като Перкоцет.

Няколко седмици след смъртта му Рути попаднала на новинарска статия за опасностите от нитазените.

„Казах на съпруга си: „Чувствам, че това може да е причината, от която е починал Хънтър“, спомня си тя.

Нитазените се произвеждат в тайни китайски лаборатории и е възможно да са попаднали в картелите в Мексико, използвайки „съществуващите си взаимоотношения“ с „доставчици“ в Китай, според Агенцията за борба с наркотиците. Лекарството е разработено преди повече от 60 години като алтернатива на морфина, но никога не е било одобрено за медицинска употреба поради високия риск от предозиране.

Властите в Европа вече са били свидетели на няколко предозирания със синтетичния наркотик, а опустошителната отрова сега започва да достига все по-често до бреговете на САЩ.

Миналия януари мъж от Флорида призна, че е разпространявал протонитазин, който е получил по пощата от лаборатории в Китай, според IRS.

Митническите служители на JFK хващат пратки с наркотика на летището „поне няколко пъти седмично в количества, вариращи от само няколко грама до над половин килограм или повече“, каза през май Андрю Рена, помощник-директор на пристанището за товарни операции на летището.

И всичко това е част от „продължаващата атака на Китай срещу Америка“, твърди бившият изпълняващ длъжността администратор на DEA Дерек Малц пред The Post.

„Тъй като Америка едва сега започва да говори за фентанил, сега видяхме всички тези други вещества, които се появяват навсякъде и те излизат от тези лаборатории в Китай“, казва Малц.

Според Института по съдебни науки на окръг Харис, медицински експерти в Хюстън и околността на окръг Харис вече са видели четири случая на смъртни случаи, свързани с предозиране с нитазен.

Майката на Хънтър, Рути Клемент, се бори със сълзи, докато си спомня как е намерила сина си онази съдбовна нощ с лице надолу в леглото, а тялото му било студено и лилаво. Тя бързо започнала да прави на Хънтър сърдечен масаж и му дала две дози Наркан, но това не било достатъчно, за да го спаси.

„Понякога се ядосвам, защото не можах да спася собствения си син, но искам да спася други хора, дори и да е само един човек в негова чест“, казва Рути пред The Post.

Традиционните тестове за наркотици не откриват нитазен, тъй като американските власти едва сега научават за неговото съществуване, казаха двете опечалени майки.

Нитазените не са включени в стандартните токсикологични тестове, използвани от медицинските експерти на окръг Харис, а скринингите се назначават само „ако има съмнение за употреба на нитазен и няма друга токсикология, която да обясни смъртта“, обясняват от офиса.

Майките сега предупреждават американските младежи с надеждата да спасят животи.

„Те биха могли да си помислят, че нещо е чисто или по-скоро безопасно, когато всъщност в ръцете си имат нещо, което е 20 до 40 пъти по-силно, по-смъртоносно от фентанил“, казва Грей. „Това просто наистина ме разпали. Няма начин Лучи да умре напразно."

Малц призова федералните власти да провеждат образователни програми и кампании за повишаване на осведомеността в социалните медии, за да се срещат с децата на платформи, „където са те“.

„Трябва да образовате тези деца, трябва да имате задължително образование. Инфлуенсърите в социалните медии, спортистите, моделите за подражание да говорят в сайтовете за социални медии с тези видео клипове, за да образоват децата. Там са те, те не гледат новините“, казва Малц.