Кола се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък

Инцидент на кооперативния пазар в Казанлък се размина като по чудо без пострадали, но със значителни материални щети малко преди 11:00 часа, съобщава БНТ.

Лек автомобил, управляван от жена, е навлязъл в търговската зона и се е блъснал в няколко сергии, спирайки върху тях, вместо на обособения паркинг. На място веднага са се събрали търговци и клиенти.

По първоначална информация при инцидента няма пострадали.

Според собственици на сергиите, които са станали свидетели на случилото се, шофьорката вероятно е изгубила контрол над автомобила. Те определиха инцидента като "нелеп". По предварителна оценка на търговците, щетите по унищожените маси и стока възлизат на около 1500 лв.

Повреди има и по самия автомобил.